Législatives 2024. Ce qu'il faut retenir du débat du second tour dans la première circonscription de l'Orne

Le Rassemblement national a réalisé un score historique en France, qui se reflète également dans l'Orne. Dans la première circonscription, la candidate du Rassemblement national (RN), Nadine Belzidsky, est arrivée en tête dimanche 30 juin avec près de 35,18% des voix. La députée sortante du Parti socialiste, Chantal Jourdan, a obtenu 27,33%. Ce second tour aurait pu être une triangulaire, mais Patricia Chapelotte, de la majorité présidentielle, s'est retirée pour faire barrage au RN. Mardi 2 juillet, les deux finalistes de cette circonscription ont débattu sur Tendance Ouest.

Réécoutez ici ce débat: Impossible de lire le son.

Le pouvoir d'achat

Le premier thème était le pouvoir d'achat. Le Nouveau Front populaire (NFP) propose l'augmentation du SMIC à 1 600€ et la revalorisation des autres salaires en conséquence. Chantal Jourdan préconise également un blocage des prix des produits de première nécessité. Pour la candidate du NFP : "Il faut une justice sociale et fiscale." Nadine Belzidsky (RN) s'oppose au blocage des prix. Elle prône cependant une baisse immédiate du prix de l'électricité et une réduction de la TVA sur les carburants.

L'enjeu de la sécurité dans l'Orne

L'Orne est relativement peu touchée par l'insécurité, mais des incivilités persistent. "C'est un sujet majeur. Nous souhaitons notamment travailler sur la sécurité physique, mettre en place une police de proximité, avec des sanctions appropriées et de la prévention", explique Chantal Jourdan (NFP). Pour Nadine Belzidsky (RN), les cambriolages et les vols, fréquents en milieu rural, représentent un véritable défi sécuritaire dans l'Orne. "Il faut augmenter les effectifs mais surtout appliquer des sanctions et prendre des mesures concrètes contre les délits", affirme-t-elle.

Les candidates ont aussi échangé sur l'agriculture et la santé, notamment les déserts médicaux. Dimanche 7 juillet, une soirée spéciale élections est prévue sur Tendance Ouest avec les résultats, analyses et commentaires.