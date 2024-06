Législatives 2024. Ce qu'il faut retenir du débat d'avant-premier tour sur la première circonscription de l'Orne

Dans le cadre de la campagne pour les élections législatives anticipées des dimanches 30 juin et 7 juillet, Tendance Ouest a organisé cinq débats d'avant-premier tour mardi 25 juin à midi. Dans l'Orne, les candidats pour la première circonscription (Alençon-Domfront) se sont retrouvés dans les studios, à Alençon.

Sur les huit en lice, six étaient présents : David Géniteau (Debout la France), Manuela Chevalier (Centre-Divers Droite), Chantal Jourdan (Nouveau Front populaire), Didier Durandy (Mouvement de la Ruralité), Nadine Belzidsky (Rassemblement national), Patricia Chapelotte (Ensemble). Camille Perchet (Lutte ouvrière) et Daniel Lecomte (Reconquête !) n'ont pas participé au débat.

Le pouvoir d'achat

Le débat s'est ouvert sur le thème du pouvoir d'achat. Le Nouveau Front populaire propose diverses mesures telles que la revalorisation du SMIC à 1 600 euros. Pour Chantal Jourdan, "il faut une justice des cotisations." Manuela Chevalier, elle, souhaite revaloriser le travail ainsi que l'apprentissage, quand Nadine Belzidsky préconise une réduction de la TVA sur l'énergie et les carburants.

Le défi sécuritaire dans l'Orne

Le département de l'Orne a fait l'objet de deux opérations Place nette, et certaines incivilités persistent. David Géniteau, surveillant de prison, prend le premier la parole sur ce sujet : "Aujourd'hui, il n'y a pas assez de recrutements, le manque de personnel se ressent." Patricia Chapelotte de son côté rappelle "qu'une augmentation du personnel a été faite sur toute la France, ainsi que le territoire de l'Orne. Une nouvelle gendarmerie devrait également voir le jour à Sées d'ici 2027". Pour Manuela Chevalier, c'est une question d'éducation. Elle souhaite redonner de la crédibilité aux professeurs dans les écoles, aux surveillants dans le milieu carcéral et aux forces de l'ordre.

Santé et désertification médicale

Chantal Jourdan, lors de son précédent mandat, a notamment travaillé sur l'accès à la santé sur le territoire. "J'ai pu rencontrer de nombreux professionnels de la santé. Je suis pour une meilleure répartition sur le territoire. On ne peut plus accepter les déserts médicaux, on a très peu de médecins qui veulent venir. Il faut une réorganisation des soins, redonner plus de place aux infirmiers, pharmaciens, kinésithérapeutes…", exprime-t-elle. Pour Didier Durandy, il faut "plus d'attractivité, un meilleur accueil des soignants afin de donner envie de rester sur le territoire".

D'autres sujets ont été traités brièvement lors de ce débat, comme le sentiment d'abandon dans les zones rurales, les services publics, ou encore l'agriculture.

Pratique. Dimanche 30 juin, à partir 19h30 et jusqu'à 22h, une soirée spéciale élections sera diffusée sur Tendance Ouest, avec les résultats, analyses et commentaires.