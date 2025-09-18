En ce moment Particule MIKI
Grève du 18 septembre. Blocages à Colombelles, Bretteville-sur-Odon et une interpellation au lycée Malherbe

Sécurité. Tôt ce jeudi 18 septembre, des manifestants ont essayé de bloquer plusieurs endroits stratégiques de Caen et son agglomération, avant d'être dispersés par les forces de l'ordre.

Publié le 18/09/2025 à 09h15, mis à jour le 18/09/2025 à 09h47 - Par Lilian Fermin
Les CRS ont fait usage de la force devant le lycée Malherbe de Caen ce 18 septembre. - Lilian Fermin

Situation tendue à Caen et dans son agglomération ce jeudi 18 septembre. Le premier rassemblement de manifestants s'est tenu à 6h du matin au rond-point de Colombelles, donnant sur le Super U. Très rapidement, les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser, sans incident, la quarantaine de personnes présente sur place.

Une interpellation devant le lycée Malherbe

Dans le même temps, jusqu'à 120 personnes se sont réunies, comme annoncé, au rond-point de Bretteville-sur-Odon. Après être allés chercher des poubelles, des palettes à brûler ou des barrières, les manifestants sont parvenus à bloquer une partie du rond-point. Là encore, de très nombreux CRS sont intervenus, et ont mis fin au blocage, sans user de la force.

Ensuite, beaucoup se sont déplacés en direction du rond-point du Zénith de Caen, et sont allés prêter main forte aux lycéens qui bloquaient l'entrée du lycée Malherbe, plus grand établissement de la région. La police nationale a ici fait usage de la force pour lever le blocage, usant de coup de matraque parfois ou de gaz lacrymogène. La circulation a été rétablie aux abords du lycée, tandis qu'une personne était interpellée. 

Le cortège de manifestants, réduit à une cinquantaine de personnes, a ensuite pris la direction du campus 1 de l'Université de Caen. 

