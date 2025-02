Calvados. Elisabeth Borne visite deux établissements scolaires du département vendredi

Elisabeth Borne se rend dans le Calvados vendredi 7 février. La ministre de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche retrouve son département, puisqu'elle est députée de la 6e circonscription du Calvados. Elle visitera deux établissements scolaires.

Une visite à Caen puis dans sa circonscription

Première halte au lycée François de Malherbe de Caen, l'un des plus grands de France. Elle va échanger avec les équipes et les élèves autour de l'intelligence artificielle, alors que se tient dans quelques jours, les 10 et 11 février, le Sommet pour l'action sur l'IA à Paris.

La ministre d'Etat assistera à un cours de français pendant lequel des élèves de seconde utiliseront l'intelligence artificielle dans le cadre d'un travail portant sur une œuvre littéraire. Auparavant, elle aura déjeuné avec les équipes pédagogiques et la direction. Elle prendra ensuite la direction de sa circonscription, pour rallier le collège Charles Lemaître des Monts d'Aunay. Alors que se déroule la semaine nationale des Cordées de la réussite, elle échangera avec des élèves de troisième bénéficiant de ce dispositif. Elle en discutera ensuite avec le personnel et la direction.