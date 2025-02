Mémorial de Caen. Deux lycéennes locales en finale du concours de plaidoiries

Les présélections du traditionnel concours de plaidoiries des lycéens organisé par le Mémorial de Caen ont rendu leur verdict. Alors que 1 400 candidats devaient défendre un cas de violation des droits de l'Homme, ils ne sont plus que 14, et vont s'affronter vendredi 14 mars à Caen. Deux Caennaises ont assez impressionné le jury pour être en finale. Sarah Claude, du lycée Fresnel, a plaidé sur l'aide sociale à l'enfance, "quand la protection devient destruction". Aline Pigrée, elle, est scolarisée au lycée Malherbe. Sa plaidoirie s'intitule : "Les répressions continuent dans la dernière dictature d'Europe." Deux autres Normandes sont en lice, Amélie Cosson du lycée Gustave Flaubert à Rouen, et Laura Leclerc, du lycée Saint-Ouen, à Pont-Audemer.

A la clé du concours, un séjour dans une capitale européenne ou d'autres prix.