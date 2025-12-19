Orne. Les Jeunes agriculteurs décorent leurs tracteurs avant les fêtes de fin d'année

En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
Loisir. Les Jeunes agriculteurs de l'Orne s'apprêtent à défiler dans le département, quelques jours avant les fêtes de fin d'année. Leurs tracteurs seront recouverts de guirlandes et de décorations lumineuses.

Publié le 19/12/2025 à 10h54 - Par Martin Patry
Les Jeunes agriculteurs et leurs tracteurs illuminés s'apprêtent à défiler dans l'Orne. - courtoisie

Le premier défilé a lieu vendredi 19 décembre, du côté de Flers. Pendant trois jours, les Jeunes agriculteurs de l'Orne vont défiler dans plusieurs communes du département, guirlandes et décorations lumineuses accrochées à leurs tracteurs. "Je pense avoir installé plus d'un kilomètre de guirlandes", sourit Julien Garnier, qui défilera samedi 20 décembre à Ceaucé.

"On veut montrer qu'on est là"

A Ceaucé, une quinzaine de tracteurs vont défiler entre 19h et 21h30. "On veut montrer qu'on est là. Si personne ne nous soutient, on ne pourra pas durer dans le temps", confie Julien Garnier, alors que les agriculteurs continuent de se mobiliser contre les accords du Mercosur et les abattages totaux mis en place pour freiner la propagation de la dermatose nodulaire contagieuse.

L'objectif du défilé est également de dynamiser la commune de Ceaucé. "C'est l'occasion de montrer que l'on peut faire plein de choses. Quand on voit des gens heureux grâce à nous, ça nous apporte de la joie", sourit Julien Garnier.

Julien Garnier prend la parole avant le défilé

Les Jeunes agriculteurs prévoient aussi d'illuminer la ville d'Alençon, dimanche 21 décembre. Leurs tracteurs partiront de Condé-sur-Sarthe à 17h45 avant d'arriver sur la place Foch.

