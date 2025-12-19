Normandie. Quel département possède le plus de chômeurs ?

Le taux de chômage évolue, légèrement, à la hausse en Normandie au 3e trimestre 2025. L'Insee, l'Institut national de la statistique et des études économiques, a publié ce vendredi 19 décembre son rapport. On y apprend que le taux de chômage est de 7,3% dans la région, contre 7,5% à l'échelle nationale. Il était de 7,1% en Normandie il y a un an, soit une évolution de 0,2 point.

La Manche toujours une référence nationale

A l'échelle de la région, les départements ne s'en sortent pas tous de la même manière. Ainsi, la Manche demeure le troisième département du pays où le chômage est le plus bas, avec un taux de 5,4%. Suivent ensuite le Calvados avec 6,9%, l'Eure à 7,2%, l'Orne avec 7,3%, et la Seine-Maritime, moins bonne élève, avec un taux de 8,5%, qui se place au 79e rang national.

Le point par villes

D'après l'Insee, une hausse sensible du chômage est constatée dans les zones d'Argentan, de L'Aigle (8%) ou de Rouen (8,7%), qui augmentent, par rapport à l'an dernier, de 0,6 ou 0,7 point. Le secteur du Havre reste la zone où le taux de chômage est le plus élevé avec 9,2%.

D'autres secteurs voient le taux de chômage augmenter, de manière plus modérée : une hausse de 0,4 point à Saint-Lô, ou de 0,3 point à Vire Normandie, Nogent-le-Rotrou, Yvetot-Vallée du Commerce ou Coutances.