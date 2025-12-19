Jeu. Gagnez vos places pour le Tendance Live Alençon

Les toutes premières places du Tendance Live sont à gagner maintenant sur Tendance Ouest.

Vendredi 23 janvier 2026, le Tendance Live Alençon revient sur la scène de l'Anova pour une soirée exceptionnelle avec Slimane, Zaho, Joyce Jonathan, Mentissa, Linh, Vernis Rouge, Oria et Philippine Lavrey.

Pour faire partie des premiers invités du concert, gagnez 2 places dès maintenant : envoyez CONCERT par SMS au 7 14 15 (3 x 0,75€ + coût du SMS).

Le Tendance Live, c'est le concert gratuit (sur invitation) qui marque le début de cette année 2026 avec une affiche événement. Toutes les infos sont sur tendanceouest.com !