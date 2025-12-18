Normandie. Démographie : qui perd ou gagne des habitants ? Les chiffres à retenir

Quel est le dynamisme démographique de la Normandie ? L'INSEE publie, jeudi 18 décembre, les chiffres de la population en région au 1er janvier 2023.

3 346 000

C'est la population normande au 1er janvier 2023, soit 15 000 habitants de plus qu'en 2017. Une évolution "qui reste peu significative en rythme annuel", précise l'INSEE puisque cela représente une augmentation moyenne de la population de 0,1 % par an, contre 0,4 % au niveau national.

Le Calvados plus attractif

En Normandie, seul le Calvados présente une croissance démographie dynamique. La population y augmente en moyenne de 0,4 % par an entre 2017 et 2023 pour atteindre 709 441 habitants.

A l'inverse, l'Orne perd 8 171 habitants en 5 ans pour une population à 283 372 personnes.

La population est plutôt stable dans les autres départements avec 107 habitants gagnés dans la Manche en 5 ans, 145 dans l'Eure, et 1 098 en Seine-Maritime. La Seine-Maritime reste le département le plus peuplé de Normandie avec 1 254 378 habitants.

Rouen est la grande ville qui gagne le plus d'habitants

Parmi les grandes villes de Normandie, Rouen est celle qui a la plus forte croissance démographique sur 5 ans, avec une augmentation moyenne de 1,1 % de sa population chaque année, soit 1 253 habitants de plus et 117 662 habitants en tout au 1er janvier 2023.

Suivent Caen, Evreux et Saint-Lô. Le Havre en revanche perd 577 habitants en 5 ans, Cherbourg-en-Cotentin en perd 157 et Alençon en perd 60.

Le solde naturel en berne

En Normandie, le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et de décès, encore positif entre 2012 et 2017 est en nette baisse et devient négatif à -12 600. Le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre les installations en Normandie et les départs de la région, est en revanche devenu excédentaire à + 27 300.

Quelles sont les villes qui gagnent le plus d'habitants ?

Certaines villes montrent un dynamisme démographique important.

En Seine-Maritime, la ville de Fontenay a augmenté sa population de 6,1 % en moyenne chaque année entre 2017 et 2023 pour passer de 1 240 à 1 766 habitants.

Dans le Calvados, le village de Goustranville est passé de 201 à 378 habitants, soit une augmentation moyenne de 11,1 % par an.

Dans l'Eure, Gauciel est passé de 861 à 1 117 habitants, soit 4,4 % d'habitants de plus en moyenne par an.

Dans la Manche, Saint-Pierre-d'Arthéglise est passé de 140 à 172 habitants, soit 3,5 % d'augmentation par an.

Dans l'Orne, c'est le petit village de Montgaudry qui a gagné le plus d'habitants en proportion avec une augmentation annuelle moyenne de 5,3 % sur 5 ans pour passer à trois chiffres : de 79 à 108 habitants.

Quelle est la ville la plus peuplée et la moins peuplée de Normandie ?

En Normandie, c'est la ville du Havre qui reste la plus peuplée avec 166 687 habitants au 1er janvier 2023, devant Rouen et Caen.

Les deux villages les moins peuplés, à égalité, sont Taillepied dans la Manche et le Mesnil-Durdent en Seine-Maritime avec… 18 habitants.