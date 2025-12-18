En ce moment HITS & NEWS TENDANCE OUEST
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Normandie. Démographie : qui perd ou gagne des habitants ? Les chiffres à retenir

Société. L'INSEE publie, jeudi 18 décembre 2025, les chiffres de la démographie en Normandie au 1er janvier 2023. La population est plutôt stable depuis 2017 avec un solde naturel en baisse et un solde migratoire excédentaire. Les chiffres à retenir.

Publié le 18/12/2025 à 12h00 - Par Pierre Durand-Gratian
Normandie. Démographie : qui perd ou gagne des habitants ? Les chiffres à retenir
Le Havre reste de loin la ville la plus peuplée en Normandie au 1er janvier 2023, selon les dernières données de l'INSEE. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Quel est le dynamisme démographique de la Normandie ? L'INSEE publie, jeudi 18 décembre, les chiffres de la population en région au 1er janvier 2023.

3 346 000

C'est la population normande au 1er janvier 2023, soit 15 000 habitants de plus qu'en 2017. Une évolution "qui reste peu significative en rythme annuel", précise l'INSEE puisque cela représente une augmentation moyenne de la population de 0,1 % par an, contre 0,4 % au niveau national.

Le Calvados plus attractif

En Normandie, seul le Calvados présente une croissance démographie dynamique. La population y augmente en moyenne de 0,4 % par an entre 2017 et 2023 pour atteindre 709 441 habitants.

A l'inverse, l'Orne perd 8 171 habitants en 5 ans pour une population à 283 372 personnes.

La population est plutôt stable dans les autres départements avec 107 habitants gagnés dans la Manche en 5 ans, 145 dans l'Eure, et 1 098 en Seine-Maritime. La Seine-Maritime reste le département le plus peuplé de Normandie avec 1 254 378 habitants.

Rouen est la grande ville qui gagne le plus d'habitants

Parmi les grandes villes de Normandie, Rouen est celle qui a la plus forte croissance démographique sur 5 ans, avec une augmentation moyenne de 1,1 % de sa population chaque année, soit 1 253 habitants de plus et 117 662 habitants en tout au 1er janvier 2023.

Suivent Caen, Evreux et Saint-Lô. Le Havre en revanche perd 577 habitants en 5 ans, Cherbourg-en-Cotentin en perd 157 et Alençon en perd 60.

Le solde naturel en berne

En Normandie, le solde naturel, c'est-à-dire la différence entre le nombre de naissances et de décès, encore positif entre 2012 et 2017 est en nette baisse et devient négatif à -12 600. Le solde migratoire, c'est-à-dire la différence entre les installations en Normandie et les départs de la région, est en revanche devenu excédentaire à + 27 300.

Quelles sont les villes qui gagnent le plus d'habitants ?

Certaines villes montrent un dynamisme démographique important.

En Seine-Maritime, la ville de Fontenay a augmenté sa population de 6,1 % en moyenne chaque année entre 2017 et 2023 pour passer de 1 240 à 1 766 habitants.

Dans le Calvados, le village de Goustranville est passé de 201 à 378 habitants, soit une augmentation moyenne de 11,1 % par an.

Dans l'Eure, Gauciel est passé de 861 à 1 117 habitants, soit 4,4 % d'habitants de plus en moyenne par an.

Dans la Manche, Saint-Pierre-d'Arthéglise est passé de 140 à 172 habitants, soit 3,5 % d'augmentation par an.

Dans l'Orne, c'est le petit village de Montgaudry qui a gagné le plus d'habitants en proportion avec une augmentation annuelle moyenne de 5,3 % sur 5 ans pour passer à trois chiffres : de 79 à 108 habitants.

Quelle est la ville la plus peuplée et la moins peuplée de Normandie ?

En Normandie, c'est la ville du Havre qui reste la plus peuplée avec 166 687 habitants au 1er janvier 2023, devant Rouen et Caen.

Les deux villages les moins peuplés, à égalité, sont Taillepied dans la Manche et le Mesnil-Durdent en Seine-Maritime avec… 18 habitants.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Automobile
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à laver Edison Continental neuf classe à moteur induction neuf
Machine à laver Edison Continental neuf classe à moteur induction neuf Grenoble (38000) 215€ Découvrir
Bureau
Bureau Gonneville-sur-Mer (14510) 95€ Découvrir
Plaque décoration murale
Plaque décoration murale Bignicourt-sur-Marne (51300) 5€ Découvrir
Chauffe-eau 200 l
Chauffe-eau 200 l Saint-Raphaël (83700) 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Normandie. Démographie : qui perd ou gagne des habitants ? Les chiffres à retenir
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple