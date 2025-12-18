Jullouville. Des célébrations de Noël entre animations, gourmandises et lumières

Jullouville se met à l'heure de Noël samedi 20 et dimanche 21 décembre 2025 avec son marché de Noël, placé sous le signe de la convivialité et de la magie des fêtes. Durant tout le week-end, lumières, musiques de Noël et animations gratuites créeront une ambiance chaleureuse, idéale pour une sortie en famille.

Artisans, créateurs et producteurs locaux proposeront de nombreuses idées cadeaux : décorations, bijoux, vêtements, produits du terroir et douceurs gourmandes. Côté restauration, deux chalets de vin chaud permettront de se réchauffer, tandis que le comité des fêtes proposera galettes saucisses et frites à l'heure du déjeuner.

Un spectacle pyrotechnique samedi soir

Le père Noël sera présent pour distribuer des papillotes et poser pour des photos à la Maison Jaune. Les enfants pourront profiter de peluches à bascule motorisées. Temps fort du week-end, un spectacle de feu et pyrotechnique est prévu le samedi à 18h, place du Casino.

Pour en parler en détail, nous recevons monsieur le maire de Jullouville Alain Brière :