En ce moment Only when i sleep The CORRS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Jullouville. Des célébrations de Noël entre animations, gourmandises et lumières

Loisir. Pour préparer les fêtes dans une ambiance chaleureuse, Jullouville organise son marché de Noël les 20 et 21 décembre, avec artisans, gourmandises et temps forts festifs.

Publié le 18/12/2025 à 11h26 - Par Kevin
Jullouville. Des célébrations de Noël entre animations, gourmandises et lumières
A quelques jours de Noël, Jullouville transforme son centre en village festif le temps d'un week-end. - Illustration

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Jullouville se met à l'heure de Noël samedi 20 et dimanche 21 décembre 2025 avec son marché de Noël, placé sous le signe de la convivialité et de la magie des fêtes. Durant tout le week-end, lumières, musiques de Noël et animations gratuites créeront une ambiance chaleureuse, idéale pour une sortie en famille.

Artisans, créateurs et producteurs locaux proposeront de nombreuses idées cadeaux : décorations, bijoux, vêtements, produits du terroir et douceurs gourmandes. Côté restauration, deux chalets de vin chaud permettront de se réchauffer, tandis que le comité des fêtes proposera galettes saucisses et frites à l'heure du déjeuner.

Un spectacle pyrotechnique samedi soir

Le père Noël sera présent pour distribuer des papillotes et poser pour des photos à la Maison Jaune. Les enfants pourront profiter de peluches à bascule motorisées. Temps fort du week-end, un spectacle de feu et pyrotechnique est prévu le samedi à 18h, place du Casino.

Pour en parler en détail, nous recevons monsieur le maire de Jullouville Alain Brière :

Noël à Jullouville

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
A vendre appartement 3 pièces sur Antony .
A vendre appartement 3 pièces sur Antony . Antony (92160) 232 000€ Découvrir
Location box de stockage de 1 À 15 m2
Location box de stockage de 1 À 15 m2 Orée-d'Anjou (49270) 115€ Découvrir
Appartement T3 meublé 54 m2
Appartement T3 meublé 54 m2 Annemasse (74100) 750€ Découvrir
Mobil-home Ridorev
Mobil-home Ridorev Grosbreuil (85440) 12 000€ Découvrir
Automobile
Peugeot 205
Peugeot 205 Avensan (33480) 1 550€ Découvrir
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3
Porte-vélos Thule EasyFold XT 3 Chanteuges (43300) 500€ Découvrir
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL
LAGUNA COUPE INITIALE V6 DCI 240ch 4CONTROL Saint-Lô (50000) 7 000€ Découvrir
Aspirateur voiture
Aspirateur voiture Enghien-les-Bains (95880) 20€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à laver Edison Continental neuf classe à moteur induction neuf
Machine à laver Edison Continental neuf classe à moteur induction neuf Grenoble (38000) 215€ Découvrir
Bureau
Bureau Gonneville-sur-Mer (14510) 95€ Découvrir
Plaque décoration murale
Plaque décoration murale Bignicourt-sur-Marne (51300) 5€ Découvrir
Chauffe-eau 200 l
Chauffe-eau 200 l Saint-Raphaël (83700) 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest
Jullouville. Des célébrations de Noël entre animations, gourmandises et lumières
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'actualité en Mayenne L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple