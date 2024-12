Granville. Noël 2024 : un mois de magie pour petits et grands

A Granville, les fêtes de fin d'année ont débuté en fanfare depuis lundi 2 décembre avec le lancement des illuminations. Chaque soir, les rues et quartiers s'illuminent pour une ambiance féerique.

Pauline Rioult des Vitrines de Granville fait le point sur les différentes animations attendues dans la ville pendant cette période. :

Temps forts à ne pas manquer

Le célèbre carrousel Disney est installé place du Général de Gaulle jusqu'au 29 décembre. De quoi émerveiller les enfants dans un décor de Noël enchanteur. Les amateurs de traditions ne seront pas en reste avec : marché, brocante, balades en calèche et chants de Noël.

Tendance Ouest s'associe à cet événement pour proposer plusieurs jours d'animations dans le centre-ville avec les commerçants qui offriront des cadeaux les 13, 14, 15 et 21 décembre.

Enfin, ne manquez pas la grande parade lumineuse "Abysses" le 22 décembre. Avec ses majestueux hippocampes et méduses lumineuses, ce spectacle promet d'éblouir petits et grands.

Créativité et partage

Les 21 et 22 décembre, la guinguette des créateurs mettra à l'honneur artisans et food-trucks locaux. Une belle occasion de trouver des cadeaux uniques et savourer des spécialités de la région.

Sans oublier la présence du père Noël tout au long de ces festivités. Les enfants pourront également déposer leur lettre au père Noël dans les différentes boîtes aux lettres disposées dans la ville pour l'occasion.