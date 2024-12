Emission spéciale. Tendance Ouest en direct de Granville pour vous plonger dans la magie de Noël !

Noël approche à grands pas. Les cadeaux sont emballés, les sapins sont décorés, les villes sont illuminées... et le père Noël prépare son traîneau pour nous rendre visite.

Petit à petit, la magie de Noël opère. Et pour vous la faire vivre, Tendance Ouest s'installe vendredi 13 décembre dans le centre-ville Granville, pour une émission spéciale en direct, de 12h à 13h.

Des idées avant le jour J

Notre journaliste Thibault Lecoq ira à la rencontre de ceux qui participent à faire de Noël une grande fête : les commerçants qui fourmillent d'idées de cadeaux, ceux qui nous régalent de chocolats ou embellissent notre table de fête... Et il y a aussi les bénévoles au grand cœur qui se mobilisent pour apporter du réconfort aux plus démunis.

Vous êtes en retard sur les cadeaux ? Il vous manque un peu d'inspiration pour la décoration ? Vous voulez aider les plus précaires ? Cette émission est faite pour vous !

Mais aussi... une tempête de cadeaux !

En parallèle de cette émission spéciale, votre radio préférée organise, en partenariat avec Les Vitrines de Granville (l'association des commerçants) et la Ville une grande opération, les vendredi 13, samedi 14, dimanche 15 et samedi 21 décembre. La brigade du père Noël - composée du père Noël, bien sûr, mais aussi du renne Rudolph et d'un lutin - ira à la rencontre des enfants... et fera tomber une pluie de cadeaux sur la ville ! A gagner, notamment, une Playstation 5.

