Noël 2024. Granville se prépare à briller avec une animation signée Tendance Ouest

C’est une programmation riche et immersive qui attend les Granvillais et leurs visiteurs avec pour la première fois la Brigade du Père Noël by Tendance Ouest. Le Père Noël, figure emblématique de ces festivités, sera le personnage principal. Accompagné de sa fidèle mascotte Rudolph Le Renne, il arpentera les rues, prêt à rencontrer les enfants, partager quelques instants magiques et se prêter aux traditionnelles séances photos. À ses côtés, le lutin du Père Noël distribuera des bonbons aux enfants et des tickets de participation.

Gagnez une Playstation 5 avec la Brigade du Père Noël

La brigade, menée par un animateur de Tendance Ouest, jouera un rôle clé dans l’interaction avec le public. Présentant les commerçants elle veillera à insuffler une atmosphère joyeuse tout au long des festivités. En point d’orgue, un tirage au sort le 21 décembre avec une PlayStation 5 à la clé, à laquelle chaque visiteur pourra sans aucune obligation d'achat. Tout au long des journées, des cadeaux supplémentaires seront également offerts grâce à des tirages horaires organisés par les commerçants locaux.

Pour les familles, un espace dédié sera aménagé, où ces moments précieux pourront être immortalisés. Les clichés, partagés sur les réseaux sociaux, témoigneront de la joie ambiante tout en renforçant la visibilité de l’événement.

Des bonbons pour toute la famille

Pour les enfants, la fête prendra aussi des allures gourmandes. Bonbons et friandises seront distribués généreusement, ajoutant une touche sucrée à cette ambiance de Noël féerique. Quant aux commerçants participants, ils profiteront de la visibilité et de l’affluence générées par cet événement, avec notamment la visite du Père Noël et de son équipe dans leurs boutiques.

L’objectif est clair : transformer le centre-ville de Granville en un véritable écrin de Noël. Ce partenariat entre Tendance Ouest, l’Association des Commerçants Les Vitrines de Granville et la Ville de Granville incarne la volonté de conjuguer attractivité économique et esprit festif. À travers cette initiative, c’est toute une ville qui se mobilise pour offrir des souvenirs mémorables et une expérience unique à ses habitants comme à ses visiteurs.

Granville s’annonce donc comme une destination incontournable pour vivre la féerie de Noël. Entre animations de rue, moments de partage et surprises, chacun trouvera une bonne raison de flâner dans le centre-ville et de soutenir les commerces locaux. Une belle manière de célébrer la magie des fêtes tout en contribuant à l’attractivité de la ville.

Rendez-vous les 13, 14, 15 et 21 décembre pour plonger au cœur de cet univers enchanté. À Granville, Noël s’annonce tout simplement magique.