Jeu. Un cadeau inoubliable : gagnez 2 Tickets d'Or pour vivre 100% des concerts Tendance Ouest en 2025

Deux Tickets d'Or pour tous les grands rendez-vous Tendance Ouest en 2025

Les deux Tickets d'Or mis en jeu sont bien plus qu'une simple récompense : ils permettent à leurs heureux détenteurs d'accéder à tous les événements phares organisés par Tendance Ouest en 2025 sous les marques Tendance Live, Tendance Session et Tendance VIP.

Comment participer ?

La participation est simple, gratuite et 100% en ligne. Pour tenter votre chance, il suffit de remplir le formulaire ci-dessous mais attention, pour valider votre participation, il faut impérativement suivre la page Instagram de Tendance Ouest et renseigner votre pseudo Instagram dans le formulaire. Cette vérification garantit que seuls les vrais fans tenteront leur chance.

Le tirage au sort : un cadeau au pied du sapin

Le jeu se terminera le mardi 24 décembre à minuit et le grand tirage au sort aura lieu le mercredi 25 décembre, jour de Noël. Une belle manière de prolonger la magie des fêtes et d'offrir à deux chanceux une année entière d'émotions et de souvenirs.

A vos clics !

N'attendez plus : suivez @TendanceOuest sur Instagram, remplissez le formulaire ci-dessous et croisez les doigts ! Pour ce Noël, Tendance Ouest pourrait bien vous offrir un cadeau que vous n'êtes pas prêt d'oublier.