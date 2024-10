Caen. Gagnez deux places pour le concert One Night Of Queen jeudi 10 octobre au Zénith de Caen

Revivez les plus grands classiques du groupe légendaire lors d'un spectacle captivant de plus de deux heures. Vous serez transporté par l'énergie et l'émotion de titres emblématiques tels que Bohemian Rhapsody, A Kind of Magic, Friends Will Be Friends, Under Pressure, One Vision, Somebody to Love, et I Want to Break Free.

Dans une performance d'une qualité exceptionnelle, Gary Mullen incarne à la perfection Freddie Mercury, tant par sa voix que par sa présence scénique. Accompagné par son groupe The Works, il relève avec brio le défi de faire revivre la puissance et la virtuosité inoubliables de QUEEN.

Tendance Ouest vous offre vos 2 places dès maintenant ! Pour jouer, il suffit de compléter le formulaire ci-dessous. Le tirage au sort aura lieu ce soir à 20h. Cinq gagnants seront tirés au sort ! A vous de jouer !