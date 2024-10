Jeu. Gagnez 2 places pour le concert de The Rabeats samedi 5 octobre au Zénith de Caen

Concerts. Les Rabeats, le célèbre Tribute Band des Beatles, entament leur tournée d'adieu "The Last Tour". Après avoir conquis les Zénith et l'Olympia, ainsi que de nombreux pays, cette tournée est l'occasion de revivre l'incroyable parcours des quatre amis et de rendre un ultime hommage aux Beatles.