Granville. Le Carnaval au cœur d'un roman pour enfants

Le Carnaval de Granville sera bientôt au cœur d'un roman jeunesse. La maison d'édition Hachette éducation a annoncé la parution d'un livre dans la collection Sami et Julie. Il s'agit d'ouvrages pédagogiques pour apprendre à lire, écrire, compter, en suivant les deux petits personnages. Ils s'adressent aux enfants de 3 à 9 ans.

Sami et Julien, dans le roman intitulé Bas les masques !, sont à Granville pendant le Carnaval. Si la fête a tout pour réussir, le maire reste inquiet… pour une histoire de clef de la ville. Les héros vont éclaircir ce mystère. Les auteures sont Sophie de Mullenheim et Thérèse Bonté. Ce roman est un "premier roman". L'histoire, alliée a un texte facile, doit donner le goût de la lecture aux enfants du niveau CE2. Il va coûter 3,90€ pour 64 pages. La 152e édition du Carnaval de Granville aura lieu du 13 au 17 février 2026.