[En images]. Une fin en apothéose au carnaval de Granville : les plus belles photos de la dernière journée

Ça y est, c'est fini ! Le carnaval de Granville 2025 a refermé ses portes mardi 4 mars au terme d'une dernière cavalcade satirique sous un soleil magnifique. Le roi, Bordelus 1er, a été jugé, et, comme convenu, brûlé au milieu du bassin du port. La bataille de confettis s'est ensuivie sur la place Guépratte, le centre-ville et le cours Jonville étant en travaux. Pour les nostalgiques de cette grande fête populaire, voici déjà des photos. Le 152e carnaval de Granville reviendra en 2026, du 13 au 17 mars, avec une bonne nouvelle : c'est pendant les vacances scolaires !

Les carnavaliers ont emmené les spectateurs à la montagne.

Mais aussi au soleil avec des costumes très colorés.

Comme à leur habitude, les Demoiselles de Granville ont ouvert la cavalcade satirique.

ici, on vient en famille, et dès le plus jeune âge.

Le public était bien au rendez-vous, même un mardi après-midi hors période de vacances pour la Normandie.

Certains spectateurs ont assisté au jugement du roi carnaval depuis les remparts de la Haute-ville.

Tout le monde peut faire partie de la cavalcade, âge, handicap, couleur de peau, il n'y a pas de discrimination pour faire la fête.

Ici, trois générations de carnavaliers : le grand-père, la fille et la petite-fille.

Le roi du carnaval, Bordelus 1er a bien été jugé, et condamné. Il a brûlé au milieu du bassin du port de Granville.

Les Saint-Cop's étaient à la manoeuvre lors de la bataille de confettis.

Le comité d'organisation commande sept tonnes de confettis chaque édition.

Ce qui est largement suffisant pour la plus belle des batailles.

Autant dire qu'après, on retrouve des confettis partout, et pendant longtemps.

Les enfants avaient leur propre espace pour faire une bataille de confettis en toute sécurité.