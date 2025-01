Granville. Le nouveau roi du carnaval, Bordelus Ier, s'adresse aux carnavaliers

Chaque année, la révélation du nom du roi du carnaval de Granville est un moment attendu. Il a eu lieu, mardi 28 janvier. Bordelus Ier, roi des cavalcades écourtées, souverain du chaos urbain et grand architecte de la mix-cité granvillaise a pris la parole pour la première fois. Son discours brocarde aussi bien les travaux du centre-ville de Granville, qui vont réduire la cavalcade, que l'absence de budget de l'Etat.

"Granvillaises, Granvillais,

A l'approche de nos jours gras, votre courgette ment ! Gardez vos kilos en trop et quittez vos moroses limonades du Dry January. Embrassez février et laissez venir à vous ma fête pantagruélique.

Tel un gavroche du centre-ville sur ses barricades en chantier, défendez mes positions ! Déblayez ces pelleteuses affamées et autres tractopelles infernaux, ma cavalcade ne saurait se résumer en un parcours de randonnée sur un GR corse. Non ! Dans cette nature arborée en devenir, mes chars dorés de toute part feront place à une nuée de girafes et saucissons, mes chars parmi les étendards exalteront pandas et gros jambons. Cette marche du roi, bien que courte, n'en sera que plus longue.

Dans ce mois d'attente, cocardes et képis doivent embrasser ma couronne carnavalesque ! Mon titre est gracieux, exonérez-le ! Pire, remboursez-le dans votre projet de loi de finances de la sécurité sociale, a minima par défraiement ! Pourquoi ? Parce qu'il est de santé pudique !

What did you expect ?

Sa Majesté Bordelus Ier"