Carnaval de Granville 2025. Le programme du mardi

Mardi 4 mars, les carnavaliers de Granville vont jeter leurs dernières forces dans la fête, qui a commencé vendredi 28 février. Pour finir cette 151e édition du carnaval, reconnu au patrimoine immatériel de l'humanité de l'Unesco, le programme est chargé, avec en point d'orgue la bataille de confettis.

Le matin, il ne se passe rien, car les carnavaliers se remettent tranquillement du bal à papa ou du bal à maman. La cavalcade humoristique et satirique part à 14h depuis le Calvaire. A 16h30, la justice fait son œuvre avec le jugement et l'exécution (déjà programmée après un procès qui s'annonce expéditif) de sa Majesté Bordelus 1er. Avec les travaux du centre-ville, le jugement et l'exécution se font dans le bassin du port de Granville. La grande bataille de confettis, et la petite pour les enfants, a lieu à 18h sur la place Guépratte. La nuit sera alors à la fête et aux intrigues jusqu'au petit matin. Le carnaval de Granville sera alors officiellement terminé et il sera temps de penser, déjà, à la prochaine édition.