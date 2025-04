Le Carnaval de Granville reconnu comme l'une des "Plus belles fêtes de France"

Un label pour le Carnaval de Granville ! Il a été labellisé "Plus belles fêtes de France". Ce label a été créé par l'association du même nom, Les Plus Belles Fêtes de France. Elle veut participer à la conservation de ces fêtes locale partout en France, et aider les organisateurs.

La transmission d'une tradition

"C'est une manifestation historique et c'est quelque chose qui est important pour nous, de valoriser cette transmission entre les générations", justifie Thomas Meslin, l'un des créateurs de l'association. Il ajoute : "Ce qui a plu, c'est aussi la capacité à fédérer, à rassembler toute la population autour d'un même événement festif." La dimension sociale, avec notamment le char des pauvres, a aussi compté. "A Granville, pendant le Carnaval, c'est toute la ville qui est en fête et c'est ça, une plus belle fête de France", conclut-il.

Aider les organisateurs

La création de l'association vient d'un double constat : il y a beaucoup de fêtes locales en France, des férias du Sud aux carnavals en passant par les foires. Elles sont aussi en danger, selon Thomas Meslin. "On estime que 30% des fêtes ont disparu ces quatre dernières années", détaille-t-il. Le label donne de la notoriété ce qui aide à la stabilité d'une fête. C'est aussi un travail patrimonial. "Il s'agit de récompenser le travail de tous les organisateurs, de valoriser des savoir-faire, des pratiques, des costumes et toute l'histoire d'une commune", selon lui. Le label met notamment en avant les fêtes qui permettent une véritable transmission des traditions entre les générations, et qui racontent quelque chose du territoire où elles ont lieu.

145 000€ de subventions à se partager Parmi les possibilités pour les fêtes membres de l'association, il y a celle de demander une subvention. "Jusqu'au 31 mai, les organisateurs de fêtes ont la possibilité de nous déposer un dossier pour recevoir une subvention. Nous allons distribuer 145 000€ à 48 fêtes partout en France", assure Thomas Meslin.

En plus du label, l'association Les Plus Belles Fêtes de France propose une vingtaine de services annexes. Cela va de l'aide au financement via des subventions ou des formations gratuites pour trouver des mécènes, à la présence des fêtes dans un guide Michelin qui doit paraître en 2025, en passant par des réductions sur les droits d'auteur à payer pour diffuser de la musique.

Une remise officielle du label aura lieu en juin en présence de Stéphane Bern au Sénat. 12 fêtes ont déjà été labellisées comme les fêtes johanniques à Orléans ou la fête des Islandais et des Terre-Neuvas à Paimpol.

Pratique. Il est possible de contacter l'association ici.