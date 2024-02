Granville. Cavalcades, concerts, bals, batailles de confettis : que vous réserve le carnaval cette année ?

Cinq jours de fête viennent célébrer le carnaval de Granville. Défilés de char, musique, bals, confettis, intrigues, manèges. La 150e édition s'annonce grandiose. L'événement inscrit au Patrimoine culturel et immatériel de l'UNESCO depuis 2016 avait rassemblé plus de 180 000 personnes en 2023, un record d'affluence selon le comité d'organisation du carnaval.

La plus grande cavalcade d'Europe s'élancera avec 46 chars, 3 000 carnavaliers déguisés, une dizaine de fanfares pour un cortège de plus de 3 kilomètres et 7 tonnes de confettis.

Les festivités débuteront vendredi 9 février par le traditionnel concert d'ouverture avec Marcel et son orchestre, dont la première partie sera assurée par The Jean's Tonic, un groupe de 13 jeunes âgés entre 12 et 18 ans issus de l'école intercommunale de Granville Terre et Mer. Le lendemain, après la remise des clés de la ville aux carnavaliers, la cavalcade des enfants s'élancera, ainsi que le bal des enfants. A 18 heures, le spectacle pyrotechnique Le roi sera proposé cours Jonville.

Dimanche 11 février, c'est la journée de la grande cavalcade. Rendez-vous à 13h30, puis à 21 heures pour la cavalcade de nuit. Le lendemain, place aux bals à Papa et à Maman pour faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Deux rendez-vous complets depuis déjà plusieurs semaines !

Mardi 13 février, les 46 chars s'élanceront une nouvelle fois dans une grande cavalcade à 13h30 pour accompagner Sa Majesté San Treville 1er, avant son jugement sur la place Maréchal Foch. Elle sera ensuite brûlée sur la plage du Plat Gousset avant la traditionnelle bataille de confettis devant la scène du centre-ville. Le carnaval se terminera par la soirée des intrigues, une spécialité granvillaise, où les carnavaliers viennent discuter sans se faire reconnaître.

Pendant toute la durée du carnaval, l'ancien bâtiment de l'office de tourisme situé sur le cours Jonville va servir de support à une fresque vidéo d'une dizaine de minutes, alliant création graphique et images d'archives du carnaval, puis un film spécialement réalisé pour cette 150e édition du carnaval sera projeté, en continu, sur un écran géant installé à proximité de la scène.