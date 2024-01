Granville. Carnaval : le hangar des chars ouvre ses portes

Comme chaque année, quelques jours avant le carnaval de Granville, le hangar des chars ouvre ses portes au public. Ainsi samedi 3 et dimanche 4 février, l'occasion est offerte de découvrir 20 chars sur les 46 qui participeront aux cavalcades dimanche 11 et mardi 13 février, et d'aller à la rencontre des carnavaliers qui s'affairent aux dernières finitions de leurs chars.

L'histoire du carnaval

Ces portes ouvertes accueillent plus d'un millier de visiteurs. Des panneaux expliquent aussi l'histoire du carnaval inscrit au patrimoine culturel et immatériel de l'Unesco qui fête cette année sa 150e édition. Les visiteurs pourront aussi acheter des produits dérivés du carnaval (pin's, autocollants, vêtements ou reproduction d'anciennes affiches) et profiter aussi de pauses gourmandes.

Le podcast "Arrête ton char" !

Par ailleurs, le podcast "Arrête ton char" permet pour la deuxième saison de plonger dans l'histoire de quelques-uns des 45 chars du carnaval de Granville qui, entre humour et satire, sont essentiels à la renommée de l'événement normand.

Pratique. Le hangar est situé rue de la Parfonterie à Granville. Ouvert samedi 3 et dimanche 4 février, de 10h à 18h. Entrée libre.