Granville. Le dispositif de sécurité et d'accessibilité du carnaval dévoilé

Plus qu'une grosse semaine avant le carnaval de Granville. Il commence vendredi 28 février et dure jusqu'au mardi 4 mars. Un carnaval avec encore une fois beaucoup de monde attendu dans la cité corsaire pour faire la fête et admirer les chars lors des cavalcades du dimanche et du mardi, mais aussi celle des enfants le samedi. Un carnaval avec aussi beaucoup de sécurité. La mairie mardi 18 février a dévoilé le dispositif de sécurité et de d'accessibilité.

Le plan de circulation de l'hypercentre va évoluer avec des rues interdites aux véhicules, d'autres à sens unique. Les rues Paul Poirier, du Docteur Letourneur, le cours Jonville, la rue Couraye, la rue Lecampion et la rue Clément Desmaisons seront fermées à la circulation pendant les festivités, mais ouvertes en dehors : vendredi 28 février jusqu'à 18h45, samedi 1er mars de 7h à 13h, dimanche 2 mars de 7h à 10h, lundi 3 mars de 7h à 18h45 et mardi 4 mars de 7h à 12h. La rue des Juifs verra son sens de circulation inversé, et passera en circulation descendante uniquement. La circulation sera déviée au niveau de la fête foraine.

Nouveau trajet pour les cavalcades

Cette année avec les travaux du centre-ville, le trajet des cavalcades évolue, exit le cours Jonville pour passer par la rue Couraye. La bataille de confettis aura lieu devant la halle à marée. Une cinquantaine d'agents de sécurité privés borderont le trajet. Il sera aussi protégé par des voitures bélier, des blocs de béton.

La mairie conseille fortement de se garer sur les extérieurs de la ville et de terminer le trajet à pied ou avec les navettes gratuites. Une navette pour les personnes à mobilité réduite partira du lycée de le Morandière. Le stationnement sera gratuit à Granville du 24 février au 8 mars.

Le secours et la sécurité aussi seront aussi assurés par la SNSM de la Manche, que ce soit pour la ville ou pour le comité d'organisation du carnaval. En tout, une centaine de bénévoles seront mobilisés au plus gros moment, la cavalcade du dimanche. La police, municipale et nationale, et les pompiers seront également inclus dans le dispositif. Organiser le carnaval coûte à la commune entre 360 000€ et 400 000€ tout compris. Des associations assureront la prévention des risques en milieu festif, avec distribution de bouchons d'oreille, préservatifs, éthylotests...

Le guide pratique du carnaval de Granville est disponible ici, avec tous les détails aussi ici.