Evénement. Cavalcade, roi exécuté, confettis : revivez le dernier jour du carnaval de Granville en vidéo

La 150e édition du carnaval de Granville a refermé ses portes mardi 13 février, avec la traditionnelle cavalcade satirique, le jugement du roi et la bataille de confettis. L'ambiance était bien évidemment joyeuse, tout en musique et en danse et, bien évidemment, en déguisement. Toutes les générations ont pu profiter de cette dernière journée de fête, des plus jeunes aux plus âgés.

Les dates de l'édition 2025 sont déjà dévoilées. Il aura lieu du vendredi 28 février au mardi 4 mars.

