Evénement. Les dates de la prochaine édition du carnaval de Granville sont déjà connues

Le 150e carnaval s'est terminé dans la soirée du mardi 13 février à Granville. Selon les participants, cette édition a été particulièrement réussie. Les costumes étaient magnifiques et originaux, la musique présente et l'ambiance festive. La solidarité était également au rendez-vous, avec plus de 12 000€ récoltés via le char des Pauvres, au profit du Secours catholique.

Ylona, Magali et Lou-Ann sont venues en famille au carnaval pour la deuxième année consécutive.

La journée du samedi 10 février, tout comme la grande cavalcade du dimanche 11 février, ont attiré beaucoup, beaucoup de monde. Jean-Pierre Doron, carnavalier historique, a été particulièrement mis à l'honneur.

Tout s'est terminé en apothéose, mardi 13 février, lors de la cavalcade satirique et de la bataille de confettis.

San Treville 1er, roi du carnaval, a été brûlé sur la plage du Plat Gousset.

L'exécution a eu lieu devant la foule.

La journée s'est terminée par la traditionnelle bataille de confettis.

Et les dates de la 151e édition sont déjà connues : le carnaval aura lieu du vendredi 28 février au mardi 4 mars 2025. A noter dans vos agendas !