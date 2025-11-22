Manche. L'affiche de la 152e édition du Carnaval de Granville 2026 révélée ce samedi

Ce samedi 22 novembre, l'affiche du Carnaval de Granville 2026 a officiellement été dévoilée. Elle a été réalisée par des élèves de CM1 et CM2 de l'école Jules Ferry de Granville : Noélie Leclerc, Luther Lebranchu, Grégoire Gogibu, Gabin Kadziola, Khalifa Dia, Ana Billard Aubert.

Les élèves sollicités

Dans un communiqué, le Comité d'organisation du Carnaval de Granville a indiqué que depuis plusieurs années, ce dernier "organise un concours de dessins, ouvert à toutes les écoles maternelles et primaires de Granville Terre & Mer, afin de réaliser l'affiche du Carnaval de Granville". Les dessins présentés sont soit des œuvres individuelles, soit des œuvres de groupe. Les élèves ont pu utiliser différents outils et méthodes : crayons, feutres, peinture, et devaient impérativement faire apparaître la mention "152e Carnaval de Granville du 13 au 17 février 2026".

Chaque classe a pu présenter au maximum un dessin pour cinq élèves. Cette année, le comité a recensé 17 écoles qui représentent 1 110 élèves. La collecte des dessins a pris fin le 14 novembre dernier et c'est ce samedi 22 novembre que l'affiche a été dévoilée.