Neige en Seine-Maritime. Quelles perturbations ce mercredi matin ?

Prudence dans la matinée du mercredi 7 janvier en Seine-Maritime. Les conditions de circulation sont encore largement perturbées par les chutes de neige de la nuit et de la matinée.

Dans le département, des restrictions de circulations sont toujours en cours avec des interdictions de dépasser, un abaissement de 20km/h de la vitesse maximale autorisée et des contraintes pour les poids lourds.

Le traitement des chaussées est toujours en cours dans la matinée, indique Bison Futé, qui signale des difficultés importantes :

Sur la N31 à l'est de Rouen,

la N28 à l'est de Rouen,

la N37 entre l'A29 et Dieppe,

la N28 entre Rouen et Beauvais,

l'A28 entre Rouen et Abbeville.

Des lecteurs signalent aussi des difficultés importantes dans le pays de Caux autour de Goderville et Bolbec notamment. Au Havre, où les axes sont dégagés, d'importants embouteillages se sont malgré tout formés ce matin.

Et les transports en commun ?

Les transports scolaires sont à nouveau suspendus pour cette journée du mercredi 7 janvier.

Le réseau Astuce de Rouen est largement perturbé ce matin. Les lignes F1, F2, F4, F5, F6, F7, F8, BUS (de 10 à 44) et astucepro (desserte zone industrielle) sont interrompues jusqu'à nouvel avis. Les lignes Teor circulent mais ont vu, pour certaines, leur terminus modifié. Le métro circulait normalement à 8h30.

Au Havre, la majorité des lignes du réseau Lia circule normalement à l'exception des lignes 12, 21 et des lignes complémentaires 60, 70, 71, 91, MFR et Segpa.

Le réseau Deepmob de l'agglo de Dieppe est aussi largement perturbé avec les lignes 1, 2 et 3 et la navette de centre-ville qui sont interrompues jusqu'à nouvel avis.

Les lignes Vikibus autour d'Yvetot sont aussi à l'arrêt.