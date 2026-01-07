En ce moment Thubthumping CHUMBAWAMBA
Alerte météo. La tempête Goretti va frapper la Normandie : rafales jusqu'à 140km/h, submersions et coupures à craindre

Société. La tempête Goretti est attendue en Normandie dans la nuit du jeudi 8 janvier au vendredi 9 janvier 2026. Selon les premières analyses des modèles météo, cet épisode pourrait générer des rafales très violentes, des submersions marines et des dégâts importants, notamment sur le littoral et dans la Manche.

Publié le 07/01/2026 à 11h40, mis à jour le 07/01/2026 à 11h52 - Par Mathilde Rabaud
Violentes rafales de vent au passage de la tempête Benjamin, qui avait atteint les 130km/h. - Illustration

La tempête Goretti devrait se former très rapidement dès jeudi 8 janvier matin, entre l'Irlande et l'ouest de la Bretagne, avant de remonter vers la mer Manche. Portée par le jet stream, cette dépression pourrait se creuser de façon fulgurante. Si la chute de pression dépasse les 24hPa (hectoPascal, l'unité de mesure de la pression atmosphérique) en 24 heures, Goretti pourrait être classée comme une bombe météorologique, un phénomène rare et particulièrement intense. La région est entièrement placée en vigilance jaune pour vents violents par Météo France à partir de 18h jeudi 8 au soir en prévision.

Rafales violentes attendues sur le littoral normand

Entre jeudi soir et vendredi matin, la tempête traversera la région d'ouest en est, tout en continuant de se renforcer. Sur les zones littorales, les rafales pourraient atteindre 120 à 140km/h, avec un risque encore plus marqué sur les caps exposés du Cotentin. Dans ces secteurs, des pointes de 150km/h ne sont pas exclues, en raison de la proximité du cœur de la dépression.

Jusqu'à 130km/h dans les terres, surtout dans la Manche

A l'intérieur des terres, la situation reste préoccupante. Les départements de la Manche, du Calvados et de la Seine-Maritime pourraient connaître des rafales comprises entre 100 et 120km/h. Dans certaines zones de la Manche, des pointes proches de 130km/h sont envisageables. Plus à l'est, dans l'Orne et l'Eure, le vent pourrait atteindre 90 à 100km/h, localement 110km/h, avec un risque moindre dans le secteur du Perche.

Submersions marines possibles malgré des coefficients modestes

Un autre point de vigilance concerne le risque de submersion marine lors de la marée haute dans la nuit de jeudi à vendredi. Même avec des coefficients de marée autour de 72, la surcote météorologique pourrait être significative. Le timing entre le passage des rafales les plus fortes et le pic de marée augmente nettement le risque sur les zones côtières vulnérables.

Dégâts, coupures et circulation compliquée : à quoi s'attendre

Cet épisode pourrait entraîner des dégâts matériels importants, notamment sur le littoral normand et dans le département de la Manche. Des coupures d'électricité sont possibles, surtout en milieu rural, ainsi que des difficultés de circulation liées aux chutes d'arbres ou d'objets. Les autorités et les services de secours pourraient être fortement mobilisés durant cet épisode.

Déplacements : des précautions vivement recommandées

Il est fortement conseillé de limiter les déplacements entre jeudi soir et vendredi matin, d'anticiper ses trajets et de sécuriser les objets sensibles au vent. La situation météo restera évolutive, avec des ajustements possibles dans les prochaines heures.

