Données INSEE. Démographie normande : Caen, Rouen, l'Eure… quelles zones continuent de séduire, et lesquelles sont en déclin ?

Entre 2016 et 2022, la Normandie a gagné seulement 3 100 habitants, soit une croissance annuelle moyenne de 500 habitants, bien en dessous de la moyenne nationale (+0,4 % par an). Cela reflète une stabilité démographique quasi totale. A l'échelle nationale, les régions occidentales et méridionales connaissent des croissances plus marquées.

Le solde naturel de la région est négatif, avec une perte annuelle moyenne de 730 habitants, alors qu'il était positif entre 2011 et 2016. Toutefois, le solde migratoire apparent a apporté un gain annuel moyen de 1 250 habitants entre 2016 et 2022. Le solde naturel correspond à la différence entre le nombre de naissances et de décès, tandis que le solde migratoire représente l'écart entre les arrivées et les départs.

En somme, la Normandie se trouve à un carrefour démographique, avec une stabilité globale masquant des réalités locales contrastées. - Insee

Les pôles de croissance : Caen et Rouen

Les principales zones de croissance démographique en Normandie se trouvent autour des grandes agglomérations. Caen, par exemple, a enregistré une progression notable, avec 3 000 habitants de plus par rapport à 2016, atteignant 108 400 habitants au 1er janvier 2022. Cette dynamique est soutenue par un solde migratoire positif, qui s'est inversé par rapport à la période précédente. Les communes périphériques de Caen, telles que Bourguébus et Carpiquet, connaissent également des croissances significatives, de l'ordre de 4 à 5% par an.

Rouen, deuxième ville de la région, a également connu une évolution positive, avec une augmentation de 6 200 habitants entre 2016 et 2022, atteignant 116 300 habitants. Cette croissance est le fruit de soldes migratoire et naturel positifs, contribuant chacun à hauteur de 50% à l'augmentation de la population. Les communes voisines de Rouen, notamment Mont-Saint-Aignan et Bois-Guillaume, enregistrent également des hausses démographiques substantielles.

Les zones en déclin : l'Orne et la Manche

A l'opposé, certaines zones de la région souffrent d'un recul démographique. Cette baisse touche particulièrement l'Orne, où la diminution de la population s'intensifie. Le sud-est de la Manche, ainsi qu'un large triangle reliant Lisieux, Bernay et Flers, font face à des pertes démographiques marquées. Ces zones rurales et petites villes subissent une érosion de leur population, accentuée par un solde migratoire souvent négatif et un solde naturel également défavorable.

Les départements de la Manche et de l'Eure enregistrent globalement une stabilité, mais avec des dynamiques différentes. Tandis que la Manche reste relativement stable, l'Eure, avec 601 000 habitants en 2022, a vu sa population stagner par rapport à la période précédente, après avoir connu une croissance rapide entre 2011 et 2016.

L'impact de la migration interne : un vieillissement de la population ?

Une caractéristique importante de l'évolution démographique normande est l'impact des migrations internes. La région connaît un solde migratoire positif, notamment en provenance des départements voisins, comme l'Ile-de-France. Cependant, cette dynamique est marquée par une fuite des jeunes, en particulier ceux âgés de 15 à 24 ans, qui quittent la région pour des opportunités ailleurs. Les arrivées se concentrent plutôt sur les tranches d'âge plus âgées, notamment celles de 55 à 70 ans, ce qui peut refléter un phénomène de retraités ou de personnes en quête de qualité de vie.