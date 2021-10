Rouen. Les évolutions de population en Normandie, département par département

L'INSEE a publié, jeudi 27 décembre 2018, les chiffres des populations de toutes les communes de Normandie. La région normande gagne des milliers d'habitants, la région compte désormais près de 3 336 000 habitants contre 3 315 024 habitants, mais ce n'est pas le cas de tous les départements en son sein. Découvrez les évolutions de la population en Normandie.

La Normandie gagne quelques habitants - INSEE

Seine-Maritime

Le département de la Seine-Maritime compte un peu plus de 1 255 700 habitants. Il demeure le premier département normand et le 15e département français en nombre d'habitants. Entre 2011 et 2016, la croissance de la population a été faible (+ 0,1 % en moyenne annuelle). La Seine-Maritime bénéficie pourtant d'un solde naturel (naissances moins décès) soutenu, mais celui-ci est compensé par un solde migratoire (départs du département moins arrivées) particulièrement négatif. Les communes rurales font preuve d'un important dynamisme démographique.

Taux de variation de la population des communes en Seine-Maritime - INSEE

Concernant les grandes villes du département, l'arrondissement de Rouen est le seul où la croissance est positive, de 0,2 % par an entre 2011 et 2016. À l'inverse, dans les arrondissements du Havre et de Dieppe la population baisse de 0,1 % par an. On observe donc une migration des grandes villes du département vers des communes moins peuplées.

Evolution des populations municipales des communes les plus importantes - INSEE

Manche

Dans la Manche, le nombre d'habitants est en léger recul (-0,1 % par an entre 2011 et 2016). La population de la Manche baisse légèrement et reste en dessous des 500 000 habitants. Avec l'Orne, c'est le seul département de la région à perdre des habitants. Une baisse qui peut s'expliquer par un solde migratoire qui est nul et un solde naturel toujours négatif.

Quelles communes de la Manche gagnent des habitants ? - INSEE

Parmi les grandes villes du territoire, seule Saint-Lô gagne des habitants (18 961 habitants en 2016 contre 18 874 en 2011) alors que Cherbourg-en-Cotentin (-0,4 %) et Granville (-0,2 %) en perdent. Les communes situées sur la côte perdent, elles, des habitants.

L'évolution des populations municipales de la Manche - INSEE

Calvados

L'INSEE observe une croissance démographique modérée dans le Calvados mais inégalement répartie sur le territoire. Le département reste le deuxième normand en termes de population. La population du Calvados s'élève à près de 693 700 habitants. La croissance démographique est de 0,3 % par an en moyenne depuis 2011. Les communes situées dans la périphérie de Caen voient leur population augmenter fortement. Autour de Caen, la plupart des communes enregistrent des hausses marquées de leur population comme par exemple Bieville-Beuville (+ 5,6 %) ou Cagny (+ 5,7 %).

Taux de variation de la population des communes dans le Calvados - INSEE

Les communes qui comptent moins de 3 500 habitants gagnent de nombreux habitants, surtout celles situées dans la plaine de Caen. L'Est du département ne connaît cependant pas la même réussite. La population des grandes villes continue de diminuer comme à Caen (- 0,6 %), Vire Normandie (- 0,9 %), Lisieux (- 1,0 %) et elle stagne à Bayeux.

L'évolution des populations municipales dans le Calvados - INSEE

Eure

L'Eure est dans une bonne dynamique démographique, tant naturelle que migratoire. Le département de l'Eure compte un peu plus de 602 800 habitants. Elle reste le département normand dont la croissance de la population est la plus élevée (+ 0,5 % par an entre 2011 et 2016).

Taux de variation de la population des communes dans l'Eure - INSEE

Au sein du département, l'arrondissement de Bernay est le plus dynamique (+ 0,8 %). Pourtant, sa croissance naturelle (naissances moins décès) de 0,2 % par an, est moins favorable que celle des arrondissements des Andelys et d'Évreux (respectivement + 0,4 % et + 0,5 %). C'est donc son attractivité qui lui permet d'accueillir 6 000 personnes supplémentaires par rapport aux départs. Les communes de 250 à moins de 10 000 habitants sont quant à elles celles dans lesquelles la croissance démographique est la plus soutenue, entre + 0,5 % et + 0,9 % par an selon la taille.

L'évolution des populations municipales dans l'Eure - INSEE

Orne

L'Orne est le département normand le moins peuplé, avec ses 285 300 habitants. Entre 2011 et 2016, sa population a baissé de 0,4 % par an en moyenne, avec une baisse du solde naturel et du solde migratoire. C'est à l'Est du département que la baisse est plus forte. Les intercommunalités du Val d'Orne et d'Alençon arrivent à maintenir leur nombre d'habitants.

Taux de variation de la population des communes dans l'Orne - INSEE

Les villes les plus peuplées du département n'arrivent pas à garder leurs habitants. Les dix communes les plus peuplées, qui rassemblent 30 % des habitants du département, perdent en moyenne 0,7 % de leur population chaque année. Le repli s'avère plus important que celui des grandes villes des autres départements normands. Seule L'Aigle connaît une croissance démographique (+ 0,3 % par an), laquelle est uniquement portée par un solde migratoire favorable (+ 0,7 %).

L'évolution des populations municipales dans l'Orne - INSEE