Normandie. Lancement de la campagne de recensement 2025

La campagne de recensement 2025 débute jeudi 16 janvier. Selon les derniers chiffres, révélés le 20 décembre dernier, l'Insee comptabilise 3 339 000 habitants en Normandie. La région gagne des habitants avec deux grosses villes dynamiques : Rouen 116 331 (+1 000 habitants) et Caen 108 400 (+500), alors que Le Havre est en perte de vitesse avec 166 426 habitants (-650).

Un outil pour ajuster les politiques

Le recensement est un outil pour ajuster les politiques locales et nationales. Les chiffres permettent d'adapter les équipements collectifs comme les transports, les écoles ou encore les maisons de retraite. Le recensement est aussi pris en compte pour l'installation de services comme les pharmacies, les CCAS, les débits de boissons ou encore les points postaux. Le nombre d'habitants dans une commune est également important dans l'attribution de subventions.

Comment ça marche?

Depuis 2004, le recensement est annualisé. Les habitants des communes de moins de 10 000 habitants sont concernés tous les 5 ans, et pour les communes de plus de 10 000 habitants, 8% des logements sont recensés tous les ans. Pour savoir si vous êtes concernés, vous pouvez vous rendre sur le site le-recensement-et-moi.fr. Cette année, 559 communes sont concernées en Normandie.

A partir du 16 janvier, vous allez recevoir un avis de passage dans votre boîte aux lettres, vous invitant à répondre à un questionnaire. Vous pourrez le faire en ligne depuis un ordinateur fixe, un smartphone ou une tablette. Si vous préférez la version papier, un agent recenseur fera du porte à porte. Le recensement est obligatoire. Il faut une quinzaine de minutes pour répondre au questionnaire et cela reste anonyme.

Les nouveautés

Parmi les nouveautés 2025, trois nouvelles questions font leur apparition sur le questionnaire. Cela concerne le télétravail, l'origine des parents et notre état physique.

L'Insee profite aussi du recensement pour proposer une enquête complémentaire sur les familles (la dernière remonte à 2011). L'objectif est de mieux connaître les liens intrafamiliaux. L'organisme s'intéresse notamment aux enfants mineurs vivant en famille en Normandie.

693 000 enfants mineurs vivent dans une famille dans notre région. Ils sont 67% à vivre dans une famille traditionnelle (avec leur maman et leur papa), 21% dans une famille monoparentale (essentiellement chez la maman) et 12% dans une famille recomposée. L'âge a son importance. 86% des enfants de moins de 3 ans vivent avec leurs deux parents. Ils ne sont plus que 60% passés 15 ans. L'étude s'intéresse également au milieu social. Les parents d'une famille traditionnelle sont majoritairement plus diplômés (études supérieures) qu'une maman ou un papa solo (majoritairement sans diplôme ou inférieur au bac). Quant au logement, les enfants en famille monoparentale vivent plus souvent dans une location (majoritairement en logement social) alors que les familles traditionnelles sont très majoritairement propriétaires.