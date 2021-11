Caen. Nous sommes 3 335 685 Normands 

Au 1er janvier 2017, la population régionale est en légère augmentation par rapport aux chiffres de 2016. Il y a officiellement 3 335 685 habitants en Normandie. L'ancienne Haute-Normandie compte près de 400 000 habitants de plus que l'ancienne Basse-Normandie.

Le grand écart entre la Seine-Maritime et l'Orne

La Seine-Maritime, forte de ses centres urbains que sont Le Havre et Rouen, est le département le plus peuplé de la région avec 1 257 920 habitants. Ce département représente, à lui seul, plus d'un tiers de la population régionale. Avec "seulement" 287 750 habitants, le département de l'Orne, qui perd des habitants, est le département le moins peuplé de la région.

Les grandes villes au Nord

Le Havre reste la plus grande ville de la région avec 172 807 habitants devant Rouen 110 618 et Caen 106 538. Notez la forte progression dans ce "classement" de Cherbourg en Cotentin. La commune nouvelle (regroupement de toutes les communes de l'ancienne communauté urbaine de Cherbourg) est la 4e ville de la région. Le Mesnil Durdent (Seine-Maritime), 18 habitants, Taillepied et Sebeville (Manche), 26 et 27 habitants, sont les trois communes de la région les moins habitées.

