Caen. Combien d'habitants la ville compte-t-elle ? Le recensement débute

Qui sont les Caennais ? A partir du jeudi 16 janvier et jusqu'au samedi 22 février, la Ville de Caen procédera au recensement de sa population avec l'Insee. Des agents recenseurs pourront se présenter en porte-à-porte, pour remettre des identifiants de connexion au site le-recensement-et-moi.fr afin de répondre à un questionnaire. Le but, mettre à jour les caractéristiques de la population caennaise : nombre, âge profession, moyens de transport utilisés et conditions de logement pour redéfinir les moyens de fonctionnement de la commune et d'ajuster l'action publique aux besoins de la population. Attention cependant aux faux recenseurs. Les agents de la Ville disposent toujours d'une carte tricolore signée du maire de Caen.