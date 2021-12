Calvados : combien d'habitants résident dans votre commune ?

Comme à chaque fois, les chiffres de l'Insee reflétant la démographie en France, ont un décalage temporel de trois ans. Ils n'en demeurent pas moins révélateur des grandes tendances. Au 1er janvier 2010, le Calvados comptait 683.105 habitants, contre 680.900 en 2009 et 648.385 en 1999.

Si la capitale régionale a perdu des habitants (109.312 en 2009 contre 108.954 en 2010), les autres grandes communes du département connaissent elles aussi une baisse de leur population : Bayeux (13 222 en 2010 contre 14 961 en 1999), Vire (11 999 en 2010 contre 12 815 en 1999).

Par ailleurs, Hérouville Saint-Clair n'est plus la deuxième ville du Calvados. Lisieux compte désormais 206 habitants de plus, soit 21 640 âmes, contre 21 434.



Et votre commune dans le Calvados ?

