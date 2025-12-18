Rives-en-Seine. Une fuite de gaz en centre-ville, 20 personnes évacuées par sécurité

Une fuite de gaz a été constatée, jeudi 18 décembre, en plein centre-ville de Rives-en-Seine, sur la commune déléguée de Caudebec-en-Caux, à la suite de travaux de terrassement. Les pompiers ont été alertés vers 13h45 et une "procédure gaz renforcée" a été déclenchée, mobilisant également la gendarmerie, GRDF et la mairie.

Vingt riverains mis à l'abri

Un périmètre de sécurité a été établi autour de la rue de la cordonnerie et deux lances à incendie déployées par mesure de prévention. Des relevés de mesures étaient en cours, en début d'après-midi.

A 15h15, le Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) de Seine-Maritime indiquait que l'intervention était toujours en cours. "Vingt personnes ont été évacuées de leur logement vers la bibliothèque municipale, le temps pour GRDF de trouver la fuite", précise le Sdis. Aucun blessé n'est à déplorer.