Seine-Maritime. Un homme de 79 ans retrouvé mort au pied du pont de Brotonne

C'est un témoin qui a donné l'alerte, indique la gendarmerie. Il a vu une voiture arrêtée au milieu du pont de Brotonne vers 9h35, mercredi 8 octobre et a donc prévenu les secours, pensant que quelqu'un aurait pu se jeter du pont.

D'importants moyens de recherches ont été déclenchés, notamment par les pompiers qui ont mobilisé 17 hommes et neuf engins, dont deux zodiacs. Le corps d'un homme de 79 ans a finalement été retrouvé dans la Seine, à l'aplomb du pont de Brotonne, précisent les pompiers. Il a été déclaré mort par un médecin sur place. Le corps a été pris en charge par les pompes funèbres.

Comme le veut la procédure, une enquête a été ouverte pour établir les circonstances précises du drame. La piste du suicide est largement privilégiée.