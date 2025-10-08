En ce moment Bouquet final Vanessa PARADIS
Seine-Maritime. Un homme de 79 ans retrouvé mort au pied du pont de Brotonne

Sécurité. Un homme de 79 ans a été retrouvé mort dans la matinée, mercredi 8 octobre 2025, au pied du pont de Brotonne à Rives-en-Seine. Il se serait jeté du pont. Une enquête est en cours.

Publié le 08/10/2025 à 16h36 - Par Pierre Durand-Gratian
Seine-Maritime. Un homme de 79 ans retrouvé mort au pied du pont de Brotonne
Le corps a été retrouvé dans la Seine, à l'aplomb du pont de Brotonne.

C'est un témoin qui a donné l'alerte, indique la gendarmerie. Il a vu une voiture arrêtée au milieu du pont de Brotonne vers 9h35, mercredi 8 octobre et a donc prévenu les secours, pensant que quelqu'un aurait pu se jeter du pont.

D'importants moyens de recherches ont été déclenchés, notamment par les pompiers qui ont mobilisé 17 hommes et neuf engins, dont deux zodiacs. Le corps d'un homme de 79 ans a finalement été retrouvé dans la Seine, à l'aplomb du pont de Brotonne, précisent les pompiers. Il a été déclaré mort par un médecin sur place. Le corps a été pris en charge par les pompes funèbres.

Comme le veut la procédure, une enquête a été ouverte pour établir les circonstances précises du drame. La piste du suicide est largement privilégiée.

Seine-Maritime. Un homme de 79 ans retrouvé mort au pied du pont de Brotonne
