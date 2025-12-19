Près de Rouen. Les pompiers interviennent pour limiter la pollution après une fuite de kérosène venant d'un poids lourd

Mini-pollution, vendredi 19 décembre, au Grand-Quevilly. Peu après 7h30, boulevard de Stalingrad sur la zone industrialo-portuaire, un chauffeur de poids lourd a laissé une vanne de son camion partiellement ouverte. Du kérosène s'est déversé sur la chaussée.

Huit pompiers mobilisés

Les pompiers sont intervenus pour limiter la pollution. Trois engins et huit sapeurs-pompiers ont été dépêchés sur place.