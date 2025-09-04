Près de Rouen. Sur la Sud III, sa voiture finit sur le toit, une conductrice de 20 ans emmenée à l'hôpital

Les pompiers ont été appelés vers 15h, mercredi 3 septembre, après un accident de voiture impliquant un seul véhicule au niveau de la Sud III à Grand-Quevilly près de Rouen.

Une seule voiture en cause

Au volant de la voiture se trouvait une jeune conductrice de 20 ans, seule en cause dans l'accident. Son véhicule a terminé sur le toit. Légèrement blessée, elle a été conduite à l'hôpital. Au total, six sapeurs-pompiers ont été appelés sur les lieux de l'incident.