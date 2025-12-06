En ce moment KISS ME DERMOT KENNEDY
Seine-Maritime. Harry Roselmack amoureux : sa nouvelle compagne est… normande et déjà star des médias

Société. Installée depuis peu dans la lumière, Jennifer Galap, nouvelle compagne d'Harry Roselmack, intrigue autant qu'elle fascine. Normande d'origine et déjà bien implantée dans le monde des médias, elle forme avec le journaliste un couple discret mais très observé.

Publié le 06/12/2025 à 17h50 - Par Mathilde Rabaud
La Normandie au coeur : qui est Jennifer, la femme qui partage désormais la vie d'Harry Roselmack ? - Sam Zirah

Si Harry Roselmack protège scrupuleusement sa vie privée, sa relation dévoilée au printemps a rapidement attiré l'attention. Jennifer Galap, originaire de Montivilliers en Seine-Maritime, est loin d'être une inconnue : animatrice télé, chroniqueuse et voix de radio, elle évolue elle aussi dans l'univers médiatique.

Passée par France Télévisions Antilles-Guyane, elle s'est illustrée dans plusieurs programmes avant de revenir en métropole. Sa personnalité solaire et son parcours atypique (ancienne escrimeuse de haut niveau) expliquent en grande partie l'intérêt qu'elle suscite.

Une carrière dans les médias qui ne cesse de monter

La carrière de Jennifer s'est construite entre télévision, radio et plateformes numérique.

  • Sur YouTube, elle collabore à l'émission AJA, où elle intervient comme chroniqueuse.
  • A la télévision, elle traite des thématiques parentalité et famille sur la chaîne privée NOVO 19.
  • A la radio, elle est l'une des voix phares de Tropiques FM, où elle anime plusieurs rendez-vous, dont l'émission de libre antenne On en parle, ouverte aux témoignages des auditeurs.

En Guadeloupe, elle avait également marqué les esprits en co-animant 1.2.3 Santé, un programme de proximité très suivi.

Encore la Normandie qui rayonne : une voix locale à l'antenne

Avec Jennifer Galap, c'est une nouvelle figure seinomarine qui s'impose à l'antenne. Son parcours, entre télévision, radio et projets engagés, illustre parfaitement cette génération de talents normands qui s'exportent, brillent dans le paysage médiatique français.

Un couple discret mais solide : Jennifer explique pourquoi

Si le couple apparaît parfois lors d'événements publics, Harry Roselmack tient à ce que leur relation reste protégée. Une philosophie que Jennifer partage pleinement.

Dans l'émission En toute intimité, elle explique : "J'ai appris de mes expériences passées que trop d'exposition, ce n'est pas toujours bénéfique."

Elle reconnaît vouloir préserver une forme de bienveillance autour de leur histoire, loin des excès des réseaux sociaux.

Une rencontre née… du travail

Leur premier contact n'a rien d'un hasard. De retour de Guadeloupe, Jennifer cherche alors des conseils pour sa carrière. Elle connaît le frère du journaliste et demande à être mise en relation avec lui.
Leur première discussion est professionnelle. Le reste s'est fait naturellement, avec le temps.

Une personnalité à suivre

Née le 11 avril 1991, Jennifer Galap incarne aujourd'hui une nouvelle génération d'animatrices : polyvalente, engagée, connectée au public. Avec son parcours normand, son expérience ultramarine et son énergie à l'antenne, elle forme avec Harry Roselmack un duo qui attire l'attention, mais sans jamais chercher à la provoquer.

