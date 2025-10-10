En ce moment Cette vie Clara LUCIANI
Insolite. 20 millions de vues pour cette scène improbable tournée par des Américains au Mont-Saint-Michel

Insolite. Deux vidéastes américains viennent de signer un carton planétaire avec une séquence tournée au Mont-Saint-Michel. Casques médiévaux, épée en bois, ciel gris normand : leur vidéo totalise déjà plus de 20 millions de vues et offre au monument français une aura… très chevaleresque.

Publié le 10/10/2025 à 16h50 - Par Mathilde Rabaud
Pourquoi cette vidéo américaine au Mont-Saint-Michel affole tout Internet. - @megaamerican

Difficile de passer à côté : la dernière création du duo américain composé de Joshua Platillero et Juan Cortez de "50 Sunsets, 50 States, 50 Days Tour", enflamme les réseaux.

Dans cette séquence, les deux hommes en heaume de chevalier observent l'horizon du Mont-Saint-Michel, avant qu'un d'eux ne baisse sa visière et pointe son épée vers le monument.

Le ton est solennel, presque épique. En fond, le ciel gris typiquement normand.

Résultat : plus de 20 millions de vues sur les plateformes, un très très beau score (on dit qu'une vidéo fait un gros buzz à partir d'un million généralement).

Le Mont-Saint-Michel vu par les Américains

Pour beaucoup d'Américains, cette scène ressemble à une plongée dans un monde ancien, presque mythique. Les commentaires sous la vidéo débordent d'émerveillement :

"It looks like something out of a fantasy movie!" [On dirait que ça sort d'un film fantastique !]

"How can this place be real?" [Comment est-ce que cet endroit peut être réel ?]

Il faut dire qu'aux Etats-Unis, les monuments médiévaux sont rares. Alors face à la silhouette millénaire du Mont-Saint-Michel, le choc visuel est total. Ce lieu emblématique de la Normandie devient, le temps d'une vidéo, le décor d'une épopée de chevaliers perdus dans la brume.

Un tour du monde des couchers de soleil

Derrière cette mise en scène un peu folle se cache un projet artistique global : filmer 50 couchers de soleil dans 50 Etats, en 50 jours. Sauf qu'en Normandie… pas de coucher flamboyant à l'horizon ce jour-là.

A la place, un ciel gris, typiquement local, mais qui donne à la vidéo une atmosphère mélancolique et poétique.

Le charme indémodable du Mont-Saint-Michel

Classé au patrimoine mondial de l'Unesco, le Mont-Saint-Michel continue de fasciner, même vu à travers un prisme un peu décalé.

Les Normands, eux, sourient : ici, les vieilles pierres font partie du décor quotidien. Mais grâce à cette vidéo virale, le monument retrouve une nouvelle jeunesse numérique, preuve qu'un simple plan peut rallumer la magie d'un lieu vieux de plus de mille ans.

