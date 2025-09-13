Ce soir à la télé. Mont-Saint-Michel : un documentaire en prime time dévoile enfin ses plus grands secrets

Perché sur son rocher, à la frontière de la Normandie et de la Bretagne, le Mont-Saint-Michel est l'un des sites les plus visités de France. Mais derrière sa silhouette iconique se cache un passé complexe : tour à tour refuge d'ermites, sanctuaire, puissant monastère bénédictin, forteresse imprenable, prison puis monument classé, le Mont a traversé les siècles en se réinventant sans cesse. Arte diffuse ce samedi 13 septembre soir un documentaire intitulé Mont-Saint-Michel, le labyrinthe de l'archange qui revient sur cette histoire.

Le Mont-Saint-Michel au cœur d'un chantier de restauration

C'est à l'occasion d'une vaste campagne de restauration que les chercheurs ont pu revisiter l'histoire du Mont. Grâce aux rares manuscrits conservés, mais aussi aux techniques de datation et de modélisation numérique, les spécialistes ont pu recomposer des parties disparues, identifier les fonctions de bâtiments oubliés et comprendre l'évolution du site au fil du temps.

Les mystères architecturaux enfin révélés

Si le Mont-Saint-Michel semble harmonieux vu de l'extérieur, il s'agit en réalité d'un véritable labyrinthe architectural. Les bâtisseurs successifs y ont superposé des éléments romans et gothiques, créant un ensemble sans plan défini. Les animations en 3D du documentaire permettent de visualiser avec une précision inédite ce “mille-feuille de pierres” et de comprendre comment le relief, l'histoire politique et les aléas naturels ont façonné ce lieu unique.

Un documentaire entre science et poésie visuelle

Réalisé par Marc Jampolsky, Mont-Saint-Michel, le labyrinthe de l'archange est bien plus qu'une enquête historique. Traversé de sublimes images aériennes et de reconstitutions numériques, il rend hommage au génie des bâtisseurs médiévaux et à la magie intemporelle de ce site classé UNESCO, visité chaque année par des millions de personnes venues du monde entier.

À voir absolument samedi 13 septembre 2025 à 20h55 sur Arte.