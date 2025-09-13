En ce moment I WANT IT THAT WAY BACKSTREET BOYS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Ce soir à la télé. Mont-Saint-Michel : un documentaire en prime time dévoile enfin ses plus grands secrets

Société. Samedi 13 septembre 2025 à 20h55, Arte diffuse le documentaire "Mont-Saint-Michel, le labyrinthe de l'archange". A travers des images spectaculaires et des reconstitutions en 3D, archéologues et historiens révèlent l'histoire mouvementée et les secrets architecturaux de ce monument incontournable de Normandie, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO.

Publié le 13/09/2025 à 17h45 - Par Mathilde Rabaud
Ce soir à la télé. Mont-Saint-Michel : un documentaire en prime time dévoile enfin ses plus grands secrets
Une harde de sangliers dans la baie du Mont-Saint-Michel. - Pascal Percheron

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Perché sur son rocher, à la frontière de la Normandie et de la Bretagne, le Mont-Saint-Michel est l'un des sites les plus visités de France. Mais derrière sa silhouette iconique se cache un passé complexe : tour à tour refuge d'ermites, sanctuaire, puissant monastère bénédictin, forteresse imprenable, prison puis monument classé, le Mont a traversé les siècles en se réinventant sans cesse. Arte diffuse ce samedi 13 septembre soir un documentaire intitulé Mont-Saint-Michel, le labyrinthe de l'archange qui revient sur cette histoire.

Le Mont-Saint-Michel au cœur d'un chantier de restauration

C'est à l'occasion d'une vaste campagne de restauration que les chercheurs ont pu revisiter l'histoire du Mont. Grâce aux rares manuscrits conservés, mais aussi aux techniques de datation et de modélisation numérique, les spécialistes ont pu recomposer des parties disparues, identifier les fonctions de bâtiments oubliés et comprendre l'évolution du site au fil du temps.

Les mystères architecturaux enfin révélés

Si le Mont-Saint-Michel semble harmonieux vu de l'extérieur, il s'agit en réalité d'un véritable labyrinthe architectural. Les bâtisseurs successifs y ont superposé des éléments romans et gothiques, créant un ensemble sans plan défini. Les animations en 3D du documentaire permettent de visualiser avec une précision inédite ce “mille-feuille de pierres” et de comprendre comment le relief, l'histoire politique et les aléas naturels ont façonné ce lieu unique.

Un documentaire entre science et poésie visuelle

Réalisé par Marc Jampolsky, Mont-Saint-Michel, le labyrinthe de l'archange est bien plus qu'une enquête historique. Traversé de sublimes images aériennes et de reconstitutions numériques, il rend hommage au génie des bâtisseurs médiévaux et à la magie intemporelle de ce site classé UNESCO, visité chaque année par des millions de personnes venues du monde entier.

À voir absolument samedi 13 septembre 2025 à 20h55 sur Arte.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Vente cuisine équipée
Vente cuisine équipée Corzé (49140) 300€ Découvrir
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation Dijon (21000) 830€ Découvrir
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Ce soir à la télé. Mont-Saint-Michel : un documentaire en prime time dévoile enfin ses plus grands secrets
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple