Télévision. Où et quand regarder "La Normandie au cinéma", un documentaire sur tous les films qui subliment notre belle région ?

Alors que le Festival du cinéma américain de Deauville bat son plein, Arte lance une série inédite dans son émission Blow up, dédiée aux régions françaises au cinéma. La première halte se fait en Normandie, territoire de tournage privilégié depuis des décennies, entre plages du Débarquement, villages de campagne et grandes villes portuaires.

Des films mythiques tournés en Normandie

De nombreux réalisateurs ont choisi la Normandie comme décor de leurs œuvres. On pense notamment à Le Havre du cinéaste finlandais Aki Kaurismäki, film sombre mais poétique, ou encore aux classiques où les héros parisiens s'évadent sur les plages normandes. Si certains reprochent au cinéma de représenter la région à travers le regard de visiteurs de passage, la présence d'acteurs emblématiques comme Jean Gabin a contribué à ancrer l'image de la Normandie dans le patrimoine cinématographique.

Une émission courte mais riche

D'une durée de 25 minutes, ce documentaire offre une sélection de scènes mémorables et de lieux emblématiques, tout en interrogeant la façon dont la Normandie est filmée et perçue. Les spectateurs saluent un format à la fois concis et captivant, qualifié de "délice" par certains commentaires. L'émission est disponible gratuitement en replay sur le site d'Arte jusqu'en 2028, et aussi sur leur chaine YouTube, de quoi prendre son temps pour la découvrir.

Des Normands conquis par l'initiative

Dans les commentaires, les retours sont unanimes : "Bravo ! Excellent concept", "Très bonne idée de série". Les spectateurs se réjouissent de voir leur région mise en lumière à travers le cinéma. Beaucoup attendent déjà les prochains volets consacrés à d'autres territoires français, mais la Normandie a ouvert le bal avec succès.