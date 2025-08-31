En ce moment APT (feat Bruno Mars) ROSÉ
Cinéma. Le Débarquement en Normandie revu façon "Grande Vadrouille" : Kev Adams et Didier Bourdon à l'affiche

Loisir. Présenté mercredi 27 août 2025 au Festival du film francophone d'Angoulême, "Le Jour J", la nouvelle comédie de Claude Zidi Jr, réinvente le Débarquement en Normandie sur un ton très humoristique. Avec Kev Adams, Didier Bourdon et Jarry, ce film promet un hommage décalé aux grandes comédies françaises.

Publié le 31/08/2025 à 17h30 - Par Mathilde Rabaud
Un Débarquement en Normandie pas comme les autres : la nouvelle "Grande Vadrouille" arrive au cinéma. - Affiche du film

Mercredi 27 août, devant plus de 2 300 spectateurs, Kev Adams est monté sur scène à Angoulême pour dévoiler Le Jour J. Ce film signé Claude Zidi Jr, connu pour ses comédies populaires, s'inspire directement de classiques comme La Grande Vadrouille ou La Septième Compagnie. Avec Chantal Ladesou, Jarry et Marie Parisot.

Un Débarquement en Normandie… pas comme dans les manuels

L'intrigue débute à Londres, le 5 juin 1944. Porte, un jeune militaire français maladroit interprété par Kev Adams, se retrouve embarqué malgré lui dans une mission capitale. Aux côtés de Sami, un soldat algérien courageux incarné par Brahim Bouhlel, il atterrit en Normandie dans des conditions totalement improbables. S'ensuit une succession de quiproquos, de gags potaches et de confrontations absurdes avec les nazis.

Des références à la pop culture et de l'humour décalé

Selon Le Parisien, avec ses clins d'œil à Star Wars, Johnny Hallyday ou encore la météo télévisée, Le Jour J assume son côté anachronique. Entre jeux de mots grivois et répliques loufoques, le film enchaîne les situations improbables. Didier Bourdon se distingue en officier SS caricatural, tandis que Chantal Ladesou joue une veuve fantasque persuadée d'avoir retrouvé son mari disparu.

Une sortie en salles très attendue

Rythmé, irrévérencieux et grand public, Le Jour J sera projeté dans toute la France dès le 15 octobre 2025. Avec son mélange de comédie familiale et d'hommage aux films cultes de Gérard Oury, le long-métrage espère séduire les amateurs d'humour décalé comme les nostalgiques des grandes comédies françaises.

