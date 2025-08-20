Télévision. "Mask Singer" revient sur TF1 à la rentrée !

A peine deux mois après la victoire de Lola Dubini en Girafe, TF1 relance son divertissement culte, le 12 septembre. Pour cette huitième saison de Mask Singer, 15 personnalités se glisseront dans des déguisements toujours aussi loufoques et spectaculaires, comme un robot, un lynx ou même… un plancton.

Un jury renouvelé et des surprises au programme

Camille Combal reste aux commandes de l'émission. Côté enquêteurs, Michaël Youn fait son entrée aux côtés de Kev Adams, Chantal Ladesou et Laurent Ruquier pour tenter de percer l'identité des participants. Autre nouveauté de cette 8e saison : tous les costumes seront dévoilés dès le premier prime, plongeant d'emblée les téléspectateurs dans le jeu.

Des célébrités internationales attendues

La véritable surprise viendra toutefois de l'arrivée d'invités venus de l'étranger. Tout au long de la saison, plusieurs stars internationales fouleront la scène pour des performances inédites, apportant une dimension encore plus spectaculaire au show. Le jury et le public devront alors redoubler d'attention pour tenter de les reconnaître. La production promet même l'apparition de “la plus grande star jamais invitée, toutes éditions confondues”.

Rendez-vous le 12 septembre à 21h10 sur TF1 pour découvrir qui se cache derrière les costumes.