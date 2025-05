Télévision. Le Normand Laurent Ruquier annonce la fin d'une émission sur France 2 et un futur incertain pour "Mask Singer" sur TF1

Originaire du Havre, Laurent Ruquier mène sa carrière à la baguette. A la fois enquêteur dans Mask Singer sur TF1 et bientôt animateur sur la nouvelle chaîne gratuite T18 (canal 18 de la TNT), l'animateur-producteur semble plus actif que jamais. Pourtant, dans une interview accordée à Télé-Loisirs le 27 mai, il l'avoue : l'avenir à TF1 est tout sauf garanti.

"Mask Singer" sur TF1 : un avenir flou pour Laurent Ruquier

Alors que la saison 7 de Mask Singer bat son plein, Laurent Ruquier assure n'avoir aucun contrat signé avec la chaîne. “Je ne sais pas si je serai encore dans Mask Singer la saison prochaine”, explique-t-il. L'animateur précise qu'il n'est “pas un animateur estampillé TF1” et qu'il fait simplement “partie d'un jury”. Une position qui lui laisse une liberté totale… mais aussi une place moins assurée pour les prochaines éditions.

Aucune tension, cependant, avec la chaîne privée. Il affirme avoir informé Ara Aprikian, le directeur général adjoint des contenus de TF1, de son nouveau projet avec T18. “Il n'y a eu aucun problème de ce côté-là”, confie-t-il.

Nouvelle aventure : T18, une chaîne pour durer

C'est le 6 juin prochain que Laurent Ruquier lancera la deuxième partie de soirée de T18, la toute nouvelle chaîne gratuite de la TNT. Un projet qui lui tient à cœur. “J'ai évidemment envie de durer sur cette nouvelle chaîne et que ce soit un succès. Ça prendra du temps, mais j'ai confiance”, explique-t-il à Télé-Loisirs.

Pas d'exclusivité non plus avec T18 : Laurent Ruquier reste libre de ses choix. Et cette liberté semble aujourd'hui être sa plus grande force, lui qui n'a jamais aimé les cases trop serrées.

Pas de retour pour "Le Maître du jeu"

Enfin, côté projets, Laurent Ruquier a aussi mis fin aux espoirs d'une deuxième saison du Maître du jeu, émission diffusée sur France 2 en 2023. Selon lui, la production chez Fremantle ne prévoit pas de suite. “Ce n'est pas prévu”, tranche-t-il.