Télévision. Qu'est-ce que "Le maître du jeu" lancé sur TF1 ?

Scénario : 12 célébrités vont se retrouver enfermées dans une magnifique demeure et vont devoir démasquer "Le maître du jeu". Voilà dans les grandes lignes à quoi ressemblera ce nouveau jeu que TF1 va lancer à partir du 11 octobre prochain.

Dans ce nouveau programme, les candidats vont devoir réaliser des épreuves et des jeux de pistes afin de trouver qui se cache derrière ce mystérieux "maître du jeu" ; et parmi les 12 participants, un a été choisi pour être le complice du maître du jeu et saboter l'enquête.

Des comédiens, des humoristes, une danseuse…

Concernant les célébrités à l'affiche de cette nouvelle émission, les téléspectateurs vont retrouver les comédiens Francis Perrin et Frédéric Diefenthal, les humoristes Cartman, Jeanfi Janssens, Kody et Max Boublil, la danseuse Elsa Bois, l'animatrice Valérie Damidot, le comédien Arnaud Ducret et son épouse Claire Francisci-Ducret, la comédienne et humoriste Chantal Ladesou et l'actrice Sarah Mortensen.

Le jeu sera animé par Laurent Ruquier et chaque personnalité joue pour une association qui recevra 100 000€ en cas de succès.

