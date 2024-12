Télévision. Les Traîtres : M6 dévoile une édition inédite avec une star normande d'Internet

Les Traîtres : Quand les stars d'Internet entrent en jeu

Les Traîtres, une émission qui revisite le jeu de société Les Loups-garous de Thiercelieux, revient avec une version inédite diffusée sur M6. Dans ce jeu de stratégie, les participants, enfermés dans un château, doivent démasquer les traîtres qui se cachent parmi eux. Stratégie, mensonges et trahisons seront au cœur de cette nouvelle saison, qui s'annonce encore plus palpitante avec l'arrivée des créateurs de contenu les plus populaires du Web.

Cette édition spéciale, intitulée Les Traîtres : Nouvelle génération, sera diffusée en streaming sur M6+ à partir du vendredi 27 septembre, avec les deux premiers épisodes disponibles à 23h10. Les fans de l'émission pourront découvrir un casting 100% digital.

Jenny Letellier : La Normande du duo Le Monde à l'Envers

Parmi les participants, on retrouve Jenny Letellier, figure de proue du duo YouTube Le Monde à l'Envers, qu'elle forme avec Valentin Jean. Originaires de l'Orne, ces deux créateurs de contenu comptent plus de deux millions d'abonnés et sont devenus incontournables dans le paysage digital français. Leurs vidéos parodiques, souvent inspirées de la télévision et de la culture populaire, ont conquis un large public, dépassant parfois les 10 millions de vues.

L'aventure de Jenny Letellier sur YouTube a débuté à Alençon, dans les coulisses de l'atelier théâtre du lycée Marguerite de Navarre. C'est là qu'elle et Valentin Jean ont commencé à improviser des vidéos humoristiques, une passion qui les a rapidement conduits à créer leur propre chaîne.

4 Mariages pour 1 Lune de Miel : Une parodie culte signée Le Monde à l'Envers

Parmi les vidéos les plus célèbres du duo, leur parodie de l'émission 4 Mariages pour 1 Lune de Miel a marqué les esprits. Tournée à Villedieu-les-Poêles, cette vidéo revisite avec humour et dérision le célèbre programme télévisé, en y intégrant des éléments typiquement normands. Le succès de cette parodie témoigne de la capacité de Jenny et Valentin à capturer l'essence de la culture populaire de chez nous.