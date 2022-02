Hors Normandie. Together, tous avec moi : le nouveau concours musical de M6

Les chaines de télévision sont décidément friandes de concours musicaux! Alors que The Voice règne depuis plusieurs années en France, M6 va tenter de se tailler une part de gâteau avec un concept de 2018 venu du Royaume-Uni: Together.

Cette émission a été rebaptisée "Together, tous avec moi" pour la France et sera animée par Eric Antoine et Garou.

50 000€ sont en jeu pour le, la ou les gagnant(e)(s) de ce concours. Les groupes ou artistes se présenteront devant un jury de....100 personnes! Ce sont tous des professionnels de la musique, de tous styles et de tous métiers: producteurs, chanteurs, champions de karaokés, coachs, youtubeurs, artistes de comédie musicale... Lorsqu'une prestation leur plaira, ils se lèveront, et le nombre de professionnels levés sera comptabilisé et comptera comme une note pour l'artiste ou le groupe. Les meilleurs continueront l'aventure jusqu'à la finale.

Parmi ces 100 professionnels, certains seront plus connus que d'autres pour les téléspectateurs. Il y aura Bilal Hassani (candidat à l'Eurovision 2019), Madame Monsieur, Luc Arbogast ou encore Helmut Fritz.

Découvrez le premier épisode mardi 30 avril 2019 à 21h sur M6. En attendant, voici les premières images: