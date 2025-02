People. Joyeux 62e anniversaire, Laurent Ruquier ! Retour sur cinq dates clés du trublion normand

1. 1987 : Les premiers pas médiatiques

Laurent Ruquier, né le 24 février 1963 au Havre, commence sa carrière en 1987. Engagé par Jacques Mailhot, il fait ses débuts à la télévision dans l'émission "Paris Kiosque" sur France 3 Ile-de-France. Parallèlement, il se produit au Caveau de la République, remplaçant François Corbier. Ces expériences marquent le début de son ascension médiatique.

2. 1991 : "Rien à cirer" sur France Inter

En 1991, Ruquier lance "Rien à cirer" sur France Inter, une émission qui devient rapidement culte. Entouré de jeunes humoristes tels qu'Anne Roumanoff et Laurent Gerra, il impose son style mêlant humour et impertinence. Cette aventure radiophonique assoit sa notoriété et révèle de nouveaux talents.

3. 2000 : "On a tout essayé" sur France 2

L'an 2000 voit Laurent Ruquier conquérir le petit écran avec "On a tout essayé" sur France 2. Entouré de chroniqueurs incisifs, il décrypte l'actualité avec humour et dérision. L'émission séduit un large public et s'impose comme un rendez-vous incontournable de la télévision française.

4. 2006 : "On n'est pas couché" et les débats enflammés

En 2006, il crée "On n'est pas couché", une émission de débat diffusée en deuxième partie de soirée sur France 2. Connue pour ses interviews sans concession et ses échanges passionnés, l'émission devient un passage obligé pour les personnalités en promotion. Ruquier y affirme son rôle de maître de cérémonie, orchestrant avec brio les discussions.

5. 2014 : Aux commandes des "Grosses Têtes" sur RTL

En 2014, Laurent Ruquier reprend "Les Grosses Têtes" sur RTL, succédant à Philippe Bouvard. Il insuffle une nouvelle dynamique à cette institution radiophonique, mêlant figures emblématiques et nouveaux visages. Son arrivée redonne un souffle nouveau à l'émission, qui continue de rassembler des millions d'auditeurs.

Un Normand fier de ses racines

Originaire du Havre, Laurent Ruquier n'a jamais oublié sa Normandie natale. Il possède une résidence à Villerville, un charmant village entre Honfleur et Deauville. Il est aussi familier de Tendance Ouest, et était le dernier invité de notre podcast "Secrets de Normands" !

De ses débuts au Havre à son statut de pilier de l'audiovisuel français, Laurent Ruquier a su conquérir le cœur du public grâce à son humour et son talent. Bon anniversaire !